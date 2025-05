Zürich (ots) -In der Serie "Success Stories" von localsearch, Digital Partner der KMU, berichtet Jasmin Tweny von ihrer Zusammenarbeit mit localsearch und der erfolgreichen Entwicklung ihrer Digitalkanäle.Die Herausforderung, sich in der hart umkämpften Beautybranche hervorzuheben, führte dazu, dass sich Jasmin Tweny dazu entschied, die digitalen Massnahmen ihres Kosmetikstudios "Tweny'z Beauty Empire" zu verbessern. Mit Unterstützung von localsearch, dem Digital Partner für kleine und mittelständische Unternehmen, setzte das Beautycenter auf eine umfassende Digitalstrategie, um die Sichtbarkeit zu erhöhen, neue Kunden zu gewinnen und die Kundenbindung zu stärken.Neue Kundinnen und Kunden für "Tweny'z Beauty Empire""Das von localsearch entwickelte und umgesetzte Digitalkonzept ist ein voller Erfolg", sagt Jasmin Tweny. Bereits nach kurzer Zeit hat sich die Sichtbarkeit auf Google deutlich verbessert. Das Unternehmensprofil von "Tweny'z Beauty Empire (https://www.tweny.ch/)" ist weit oben in den Suchergebnissen gelistet und für potenzielle Kundinnen und Kunden viel leichter zu finden. Darüber hinaus haben sich durch die Automatisierung von Bewertungsanfragen nach jedem Kundentermin die positiven Google-Bewertungen erhöht. Die Anzahl stieg von wenigen auf über 120 - eine Verdreifachung, die zahlreiche neue Kundinnen und Kunden dazu animiert hat, das Beautycenter auszuprobieren.Die Zusammenarbeit mit localsearch basierte auf einer genauen Analyse und Definition der individuellen Wünsche und Bedürfnisse von "Tweny'z Beauty Empire". Ein klarer Fokus lag hierbei auf den Zielgruppen und der Erreichung konkreter quantitativer und qualitativer Ziele innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens und Budgets. localsearch entwickelte anhand dessen ein massgeschneidertes Digitalkonzept mit den passenden und aufeinander abgestimmten Produkten.Jasmin Tweny arbeitete eng mit localsearch zusammenDurch den kontinuierlichen Austausch zwischen Jasmin Tweny und den Spezialistinnen und Spezialisten von localsearch konnte die Digitalstrategie kontinuierlich angepasst und optimiert werden. Diese "enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit localsearch war der Grundstein für die positive Entwicklung meiner Digitalkanäle", resümiert Jasmin Tweny (https://www.localsearch.ch/de/kundenstimmen/jasmin-tweny/), die mit den Leistungen des führenden Marketing- und Werbepartners der Schweizer KMU rundum zufrieden ist.Über localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.Pressekontakt:localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT +41 58 262 76 82stefan.wyss@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125003/6031517