NEW YORK (dpa-AFX) - Eine Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China beflügelt am Montag die New Yorker Börsen. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt kappen die gegenseitig verhängten Zölle für eine Übergangszeit deutlich. Die US-Abgaben auf chinesische Importe werden auf 30 Prozent reduziert und jene von Peking auf 10 Prozent.

"Die Anleger begrüßen diese Entwicklung und setzen auf risikoreichere Anlagen", sagte der Marktbeobachter Ricardo Evangelista vom Broker Activtrades. Nur im Pharmasektor herrschte vorbörslich schlechte Stimmung wegen der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Maßnahmen gegen hohe US-Medikamentenpreise.

Abseits des Pharmasektors zeichneten sich eine Stunde vor dem Auftakt kräftige Kursgewinne an den US-Börsen ab. Die Indikation des Brokers IG für den Dow Jones Industrial liegt 2,7 Prozent höher bei 42.373 Punkten. Auf diesem Niveau wird der Anfang April erlittene Zollschock nun wieder vollständig abgehakt.

Noch mehr Schwung zeichnet sich an der Nasdaq-Börse ab, denn der Nasdaq 100 Index wird 4,1 Prozent höher taxiert auf 20.878 Punkte. Der stark von Technologiewerten geprägte Auswahlindex dürfte sogar ein Hoch seit Anfang März erreichen. Damals hatte er letztmals über der 21.000-Punkte-Marke gestanden, die wieder näher rückt.

Die Experten der ING Bank sprechen von einer Deeskalation, die weitreichender sei als gedacht und die Perspektiven deutlich aufhelle, auch wenn der weitere Verhandlungsprozess wahrscheinlich eine Herausforderung bleibe. Der ING-Ökonom Lynn Song sprach von einer "Win-Win-Situation" mit Zöllen, die wieder auf dem Niveau vor dem Anfang April von Trump ausgerufenen "Liberation Day" lägen.

Besonders gefragt waren vorbörslich die Aktien aus dem Kreis der sogenannten Glorreichen Sieben, also der sieben bedeutendsten Technologieunternehmen. Die Kursgewinne von Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla reichten vorbörslich bis zu 8,5 Prozent im Falle von Amazon. Am kleinsten war der Anstieg mit zwei Prozent bei Microsoft.

Aus der Kreis der Tech-Giganten steuern die Apple-Anteile auf einen 6,5 Prozent höheren Start zu nach einem Bericht im "Wall Street Journal", wonach der iPhone-Hersteller unabhängig von etwaigen Zöllen über Preiserhöhungen bei seinen Smartphones nachdenke.

Generell gehörten auch Aktien aus den Chip-, Reise- und Transportbranchen vorbörslich zu den üppigen Gewinnern. Aktien der Fluggesellschaften American Airlines, Delta und United Airlines zogen um bis zu sieben Prozent an. Im Chipbereich ragten Marvell Technology und Micron mit Anstiegen um bis zu 8,5 Prozent hervor.

Im Pharmabereich durchkreuzt aber Trump die Party, indem er Hersteller dazu zwingen will, am US-Markt international vergleichbare Preise zu akzeptieren. Er kündigte auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social eines der "folgenreichsten Dekrete" in der Geschichte der USA an. Die Aktien der US-Riesen Pfizer, Eli Lilly, Merck & Co sowie Abbvie wurden daher in New York vorbörslich mit bis zu drei Prozent im Minus gehandelt./tih/jha/

