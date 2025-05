Der dänische Pharma-Riese könnte mit neuen Studiendaten wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Nach einem historischen Kurseinbruch von über 60% deutet sich für mutige Anleger eine Chance an - doch Vorsicht bleibt geboten. Durchbruch bei Wachstumshormonbehandlung für Kinder Novo Nordisk hat vielversprechende Ergebnisse bei seiner Wachstumshormonbehandlung für Kinder erzielt. Wie der Finanznachrichtendienst Finwire am Montagmorgen berichtet, präsentierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...