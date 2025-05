BYD hat Großes vor: Bis 2030 soll die Hälfte aller verkauften Fahrzeuge des Konzerns auf Märkten außerhalb Chinas abgesetzt werden. Das berichten Insider gegenüber Reuters. Gelingt der Plan, würde BYD endgültig in die oberste Liga der Automobilhersteller aufsteigen. Können Stellantis, Toyota und Volkswagen diesen Angriff überhaupt vereiteln?Das massive Wachstum soll demnach vor allem durch eine aggressive Expansion in Europa und Südamerika vorangetrieben werden. Damit will der Konzern aus Shenzhen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...