Der Hersteller bringt einen Speicher mit 155 Kilowattstunden Kapazität auf den Markt. Damit richtet sich der Hersteller an Kunden im Gewerbesegment. Das Besondere sind die Natrium-Ionen-Zellen. Damit folgt das Produkt einem noch ganz jungen Trend. Der Hersteller Biwatt hat einen neuen Gewerbespeicher auf Basis von Natrium-Ionen-Zellen vorgestellt. Der Powerlake I2 soll sicherer sein, da die Zellen nicht thermisch durchgehen können - also sich nicht selbst entzünden. Beim Powerlake I2 handelt es sich um ein All-in-One-System, bei dem Speicher und Wechselrichter in einem gemeinsamen Schaltschrank ...

