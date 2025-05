Rheinmetall AG ist ein führendes deutsches Rüstungsunternehmen, das sich auf militärische Fahrzeugsysteme, Waffen und Munition, elektronische Lösungen sowie Antriebssysteme spezialisiert hat. Mit einer starken Präsenz in NATO-Ländern und einer expandierenden Geschäftstätigkeit in den USA ist Rheinmetall gut aufgestellt, um von den steigenden globalen Verteidigungsausgaben, insbesondere in Europa, zu profitieren. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 20.05.2025 um 11:00 Uhr im Rahmen der Defense & Security Conference einen Online-Roundtable mit Carl-Phillip Schniewind, Manager IR der Rheinmetall AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-05-20-11-00/RHM-GR zur Verfügung gestellt.