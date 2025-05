© Foto: Soeren Stache/dpa

Im Übernahmepoker um ProSiebenSat.1 geht der tschechische Großaktionär PPF in die Offensive und kontert das laufende Angebot der italienischen MFE-MediaForEurope.Die von den Erben des verstorbenen Milliardärs Petr Kellner kontrollierte PPF Group kündigte am Montag ein konkurrierendes Kaufangebot in Höhe von sieben Euro je Aktie an. Ziel ist es, die Beteiligung an dem Medienkonzern aus Unterföhring auf bis zu 29,99 Prozent auszubauen. Die ProSiebenSat.1-Aktie sprang zum Handelsstart um mehr als 17 Prozent nach oben und erreichte den gebotenen Preis von rund sieben Euro: PPF positioniert sich demonstrativ hinter dem Kurs des Vorstands unter Bert Habets. Die Gruppe verstehe sich als …