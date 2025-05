ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia von 180 auf 175 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Timothy Arcuri kappte in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des KI-Konzerns seine Schätzungen. Er habe die Auswirkungen der Exportbeschränkung für den KI-Chip H20 nach China bisher unterschätzt, so der Experte. Er geht aber weiter davon aus, dass Nvidia das eigene Umsatzziel im ersten Geschäftsquartal übertroffen hat./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2025 / 05:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US67066G1040