ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck von 44 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Hemal Bhundia spricht in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Nutzfahrzeugherstellers von einer "ruckeligen Fahrt auf Nordamerikas Straßen". Die Wirtschaftsunsicherheit verlangsame die Nachfrage./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2025 / 05:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000DTR0CK8