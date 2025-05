Die Steyr Motors AG entwickelt und produziert Hochleistungs-Dieselmotoren mit höchster Leistungsdichte und Langlebigkeit für Nutzfahrzeuge und Boote. Zudem stellt Steyr Motors Generatoraggregate sowie motoroptimierte Softwarelösungen mit digitaler Vernetzung her. Das Unternehmen unterstützt seine anspruchsvollen Kunden über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg mit langlebigen Originalkomponenten und einem Service-Know-how, das direkt aus der Entwicklung und Produktion stammt. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 20.05.2025 um 13:30 Uhr im Rahmen der Defense & Security Conference einen Online-Roundtable mit Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-05-20-13-30/4X0-GR zur Verfügung gestellt.