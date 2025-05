FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 48 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die finalen Quartalszahlen hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Für den IT-Dienstleister berge 2025 noch eine Menge an Gelegenheiten./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2025 / 08:07 / CEST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005158703