Genf/Zürich- Der französische Sportwaren-Discounter Decathlon setzt seine Expansion in der Schweiz fort. Er wolle zehn weitere Filialen in der Deutschschweiz eröffnen, erklärte Fabrice Beschu, Geschäftsführer der Schweizer Decathlon-Tochter, in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der Westschweizer Zeitung «Le Temps». Drei Viertel der Investitionen in der Schweiz tätige das Unternehmen derzeit jenseits des Röstigrabens in der Deutschschweiz, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...