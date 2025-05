Kebni AB ist ein schwedisches Technologieunternehmen, das sich auf Stabilisierungstechnologien spezialisiert hat. Wir entwickeln, produzieren und bieten fortschrittliche Produkte und Anwendungen für Stabilisierung, Navigation und Satellitenkommunikation (Satcom) an. Unsere Kunden sind staatliche, militärische und kommerzielle Organisationen auf dem globalen Markt. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 20.05.2025 um 15:00 Uhr im Rahmen der "Security & Defense Conference" einen Online-Roundtable mit Torbjörn Saxmo, CEO der Kebni AB. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-05-20-15-00/KEBNIB-SS zur Verfügung gestellt.