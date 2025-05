4C Strategies (4C Group) ist ein Unternehmen im Bereich Verteidigungs- und Resilienztechnologie, das innovative Software für Ausbildung, Einsatzbereitschaft, Krisenmanagement und Geschäftskontinuität entwickelt. Die Produkte des Unternehmens werden von Streitkräften, Regierungsbehörden und Unternehmen genutzt, um deren Fähigkeiten und Widerstandsfähigkeit zu stärken. Obwohl global tätig, verfügt das Unternehmen über eine lokale Präsenz in den nordischen Ländern, im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten und in Australien. Der Hauptsitz befindet sich in Stockholm, Schweden. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 20.05.2025 um 14:00 Uhr im Rahmen der Defense & Security Conference einen Online-Roundtable mit Jonas Jonsson, CEO der 4C Strategies Group. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-05-20-14-00/4C-SS zur Verfügung gestellt.