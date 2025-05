Die Aktie von Valneva kann sich auch zum Wochenstart gut behaupten. Trotz negativer News zum Chikungunya-Impfstoff IXCHIQ ist das Papier im Tagesverlauf auf der Handelsplattform Tradegate ins Plus gedreht. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Europäische Arzneimittelagentur EMA die Verwendung des Impfstoffs für Personen über 65 Jahre ausgesetzt. Nun folgte auch die entsprechende US-Agentur FDA.Valneva gab heute bekannt, dass die FDA und die US-amerikanischen Centers for Disease Control and ...

Den vollständigen Artikel lesen ...