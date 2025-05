ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Neutral" belassen. Andrew Jones hob am Montag nach den Zahlen die unveränderten Jahresziele hervor. Im Bereich Technology laufe es weiter gut, schrieb er./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2025 / 07:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006202005