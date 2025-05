Plötzlich schießt der MSCI World ETF hoch. Was die Hintergründe dafür sind und was Anleger jetzt beim ETF beachten sollten. MSCI World ETF steigt stark: Das sind die Gründe Weil sich die USA mit China vorerst auf einen ersten Zoll-Deal geeinigt haben, steigen die US-Börsen am Montag stark an. Vor allem auch die großen Magnificent 7-Aktien können deutlich zulegen. Eine Entspannung im Zollstreit findet die Wall Street nämlich gut. Schließlich könnte ...

