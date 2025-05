Bisher zahlen nur letztverbrauchenden Netzkunden die Netzentgelte. Die Bundesnetzagentur schlägt in einem Diskussionspapier vor, auch die Stromeinspeiser an den Netzkosten zu beteiligen. Die Bundesnetzagentur hat das Verfahren zur "Allgemeinen Rahmenfestlegung Strom" eröffnet. Dazu hat sie ein Diskussionspapier veröffentlicht. "Wir müssen das System reformieren, nach dem Netzentgelte erhoben werden. Erstens wird die Zahl der Nutzer immer kleiner, die in voller Höhe Entgelte zahlen - bei gleichzeitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...