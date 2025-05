Francotyp-Postalia will den Rückzug aus dem regulierten Handel an der Börse mit einem öffentlichen Delisting-Rückerwerbsangebot an ihre Aktionäre vorbereiten. Die Gesellschaft bietet an, sämtliche nicht bereits gehaltenen eigenen Aktien gegen eine Barvergütung in Höhe von 2,27 Euro je Aktie zu erwerben. Grundlage der Preisermittlung ist ...

