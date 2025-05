Die US-Erdgaspreise fielen am frühen Donnerstag, da die steigenden Lagerbestände die bescheidenen wetterbedingten Nachfrageerwartungen überwogen und der Angebotsüberschuss schneller als erwartet zunahm, so die ING-Rohstoffexperten Ewa Manthey und Warren Patterson. Zweiter dreistelliger Anstieg in Folge weckt Sorgen um das Angebot "Die US-Erdgaspreise ...

