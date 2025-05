Einen Tag vor der Zahlenvorlage für das erste Quartal gibt Bayer weitere Stellenstreichungen in der Bundesrepublik bekannt. Betroffen ist die Agrarsparte in Deutschland, die mit Absatzproblemen in Deutschland kämpft. Der DAX-Konzern verweist in diesem Zusammenhang auf die stärker werdende asiatische Konkurrenz.Die entsprechenden Aktivitäten in Frankfurt am Main sollen bis Ende 2028 eingestellt werden. Betroffen sind rund 500 Mitarbeiter, wobei ein Teil der Aktivitäten verkauft und andere verlagert ...

