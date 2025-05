In dieser Woche wird es im britischen Datenkalender viel zu tun geben, schreiben die ING-Rohstoffexperten Ewa Manthey und Warren Patterson. EU-UK-Gipfel am 19. Mai könnte EUR/GBP unter Druck halten "Am Dienstag werden wir die neuesten Arbeitsmarktzahlen erhalten. Der Arbeitsmarkt kühlt sich ab, schwächt sich aber nach den jüngsten Steuererhöhungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...