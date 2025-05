Der dänische Pharma-Riese Novo Nordisk steht am Montag erneut unter Druck, und schuld daran ist Präsident Donald Trump. Das steckt hinter dem Abverkauf, und das sollten Anleger jetzt wissen: Ankündigung aus dem Weißen Haus Die Aktien vieler Pharma-Aktien sind am Montag enorm unter Druck geraten. So auch die Papiere des dänischen Unternehmens Novo Nordisk. Grund dafür ist eine überraschende Ankündigung aus dem Weißen Haus, nach der Präsident Donald ...

Den vollständigen Artikel lesen ...