Porsche steckt sowohl personell als auch strategisch mitten im Umbau. In einer Phase in der die Gewinne immer mehr zusammenschmelzen, übergibt CEO Oliver Blume zentrale Vorstandsressorts an neu. Die neuen Manager sollen den Vorstand verjüngen, frischen Wind bringen und den Sportwagenbauer zurück auf Kurs führen.Mitten in einer der schwierigsten Phasen der jüngeren Unternehmensgeschichte baut Porsche seine Führung um. Jüngste Personalentscheidung: Entwicklungschef Michael Steiner wird zum 1. Juli ...

