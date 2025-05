NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar von 16 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz des guten Jahresstarts sei es für eine positive Sicht auf die Aktie des Photovoltaikkonzerns noch zu früh, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er vermisst eine gute Vorhersagbarkeit der Auftragsentwicklung. Dies schlage sich auch in der gestiegenen Volatilität der Aktie nieder, weshalb er vorsichtig bleibe./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2025 / 10:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2025 / 10:39 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0DJ6J9