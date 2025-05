© Foto: zz/NPX/STAR MAX/IPx - STRMX

Warren Buffett lässt Aktien derzeit links liegen - und investiert so viel wie noch nie in T-Bills.Berkshire Hathaway kontrolliert laut einer Schätzung von JPMorgan inzwischen rund 5 Prozent des gesamten Marktes für kurzfristige US-Treasuries. Damit ist Warren Buffetts Investment-Konglomerat weltweit einer der größten Halter dieser US-Staatsanleihen - noch vor ausländischen Banken, der US-Notenbank und Geldmarktfonds. Ende März betrug Berkshires Position laut JPMorgan 314?Milliarden?US-Dollar - mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Das Unternehmen kauft regelmäßig bei Auktionen des US-Finanzministeriums T-Bills in Milliardenhöhe. Die US-Regierung verkauft US-Treasuries mit Laufzeiten …