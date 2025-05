Die Munich Re hat im ersten Quartal aufgrund der verheerenden Waldbrände in Kalifornien deutlich weniger verdient. Das Ereignis gilt als das teuerste Waldbrandszenario in der Geschichte der Rückversicherungsbranche und schlägt bei dem DAX-Konzern nach vorläufigen Schätzungen aus dem Februar mit rund 1,2 Milliarden Euro zu Buche. An der Prognose für 2025, die einen weiteren deutlichen Anstieg des Gewinns vorsieht, dürfte Munich Re bei der anstehenden Zahlenvorlage am Dienstag dennoch festhalten.Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...