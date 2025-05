EQS-News: H2APEX Group SCA / Schlagwort(e): Jahresbericht

H2APEX veröffentlicht Zahlen für das Geschäftsjahr 2024



12.05.2025 / 22:07 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





H2APEX veröffentlicht Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 Umsatz im Geschäftsjahr 2024 mit EUR 29,6 Mio. gegenüber dem Vorjahr verdoppelt

Prognose 2025: Temporärer Umsatzrückgang infolge des verstärkten Fokus auf eigene Projekte erwartet Rostock, Grevenmacher (Großherzogtum Luxemburg), 12. Mai 2025 - Die H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155), ein führender Betreiber und Entwickler von grünen Wasserstoffanlagen für die Dekarbonisierung von Industrie, Infrastruktur sowie im Mobilitätsbereich, hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Der Umsatz hat sich im Geschäftsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 29,6 Mio. verdoppelt (2023: EUR 15,3 Mio.) und lag damit leicht über der Prognose (EUR 28 Mio.). Bedingt durch hohe Investitionen in Know-how und Personal im Zuge der Wachstumsstrategie belief sich das bereinigte EBITDA im Geschäftsjahr 2024 auf EUR -16,3 Mio., nach EUR -16,1 Mio. im Vorjahr. Das Netto-Jahresergebnis lag bei EUR -27,8 Mio., nach EUR -24,6 Mio. im Geschäftsjahr 2023. Peter Rößner, CEO von H2APEX: "Das Geschäftsjahr 2024 ist für uns insgesamt zufriedenstellend verlaufen. Wir haben unseren Umsatz innerhalb eines Jahres verdoppelt und unsere operativen Verluste reduziert. In 2025 bauen wir planmäßig und marktbedingt unsere eigenen Projekte weiter aus, um die Werthaltigkeit des Unternehmens nachhaltig zu steigern. Zusätzliche Potentiale am Markt durch EPC nehmen wir darüber hinaus wahr. Zur Finanzierung unseres IPCEI-geförderten Projektes und anderer Projekte prüfen wir derzeit Finanzierungsoptionen, insbesondere strategische Partnerschaften mit Dritten als Joint-Venture-Partner. Diese Struktur bietet trotz geringerer Eigeninvestitionen die Vorteile einer stärkeren Marktposition und einer größeren finanziellen Flexibilität." Bert Althaus, CFO von H2APEX: "Das Wachstum von H2APEX wird sich auch künftig im Baufortschritt der Projekte widerspiegeln. Nun werden die kurzfristigen Umsätze aus dem EPC-Geschäft um die perspektivischen Umsätze aus dem Aufbau der Wasserstoffproduktionsanlagen ergänzt. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet H2APEX aus dem Eigenbetrieb von Wasserstoffanlagen, aus der Planung, Errichtung und dem Betrieb von Anlagen für Drittunternehmen sowie aus dem Verkauf von Speichertanks für Wasserstoff einen Umsatz in Höhe von EUR 6 Mio. bis EUR 8 Mio." Die Forcierung des Ausbaus eigener Produktionskapazitäten erfolgt im Wesentlichen aus den folgenden Gründen: Die Entwicklung und der Betrieb eigener Anlagen bietet mittelfristig eine höhere Umsatzstabilität, bessere operative Margen, eine größere Skalierbarkeit und macht H2APEX unabhängiger vom volatileren Projektgeschäft. Daraus ergibt sich eine solide Grundlage für ein nachhaltiges langfristiges Wachstum. H2APEX hat in den vergangenen Jahren große Expertise im Projektgeschäft mit Wasserstoffanlagen aufgebaut, die das Unternehmen nun im Bau und Betrieb eigener Anlagen nutzen will. Peter Rößner: "Die aktuelle Marktkonsolidierung bietet uns große Chancen für Marktanteilsgewinne, wie sich mit unserer Übernahme des Lubminer Projekts von HH2E gezeigt hat. Darüber hinaus merken wir deutlich im Markt, dass die politische Unsicherheit durch den Abschluss des neuen Koalitionsvertrags spürbar abnimmt. Die Entwicklung ausgewählter Projekte für Dritte bleibt daher eine zweite, wichtige Säule unseres Geschäftsmodells. Neben dem wertvollen Know-how-Transfer tragen sie dazu bei, den Aufbau unserer eigenen Produktionskapazitäten dank früher positiver Cashflows zu finanzieren." Der vollständige Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 steht auf der Unternehmenswebsite www.h2apex.com zum Download verfügbar. Über H2APEX : Der operative Kern von H2APEX wurde im Jahr 2000 in Mecklenburg-Vorpommern gegründet und hat sich seit dem Jahr 2012 vollständig auf saubere Wasserstoffproduktion, -speicherung und

-distribution fokussiert. Damit ist das Unternehmen einer der Pioniere in diesem Bereich. Das Ziel von H2APEX ist es, ein international etablierter Entwickler und Betreiber von Wasserstoffanlagen zu werden. In ihrem Kerngeschäft entwickelt, errichtet und veräußert oder betreibt H2APEX grüne Wasserstoffanlagen mit einer Elektrolysekapazität bis zu 2 GW. Diese dienen zur Dekarbonisierung industrieller Wertschöpfungsketten und der Erzeugung von grünem Wasserstoff. Zum Einsatz kommen sie zum Beispiel in der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie sowie anderen energieintensiven Industrien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagen für Infrastruktur und Logistik, insbesondere für den industriellen Einsatz in Lagern, Häfen und Produktionsstätten. www.h2apex.com Kontakt: H2APEX Kirsten Brückner Phone: +49 381 799902-347 Leiterin Marketing und Kommunikation Mobil: +49 175 657 14 65 Timmermannsstrat 2 a E-Mail: Kirsten.Brueckner@h2apex.com 18055 Rostock www.h2apex.com IR.on AG Frederic Hilke, Johannes Kaiser Investor Relations Phone: +49 221 9140 973 Mittelstr. 12-14 E-Mail: h2apex@ir-on.com 50672 Köln www.ir-on.com



12.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com