Freiburg (ots) -SAP beerdigt seine interne Frauenquote. Das Unternehmen begründet das mit Rechtsrisiken im wichtigen US-Markt. Das Argument ist nicht ganz von der Hand zu weisen, gleichzeitig aber muss SAP die Frage beantworten, was all die Gelöbnisse der Vergangenheit wert waren. Hat man geglaubt, dass diversere Teams auch bessere betriebswirtschaftliche Ergebnisse liefern? Nimmt man demnach nun ökonomische Nachteile in Kauf, um den geschäftlichen Erfolg in den USA nicht zu gefährden? Es bleibt der Eindruck, dass Firmen wie SAP vor allem eines sind: hemmungslos opportunistisch. https://mehr.bz/khs133q