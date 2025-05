Krypto News: Strategy geht wieder auf Einkaufstour und Metaplanet hält mehr Bitcoin als El Salvador

Strategy hat es wieder getan. Das Unternehmen, welches mittlerweile längst zu den Bitcoin Walen gehört, hat erneut tief in die Tasche gegriffen und seine Bitcoin Bestände aufgestockt. Bereits am 11. Mai postete Michael Saylor, der Chairman von Strategy, Kryptorockstar und bekennender Bitcoin Fanatiker, auf X den Portfolio Tracker des Unternehmens mit dem Hinweis "Connect the Dots" (Verbinde die Punkte). Heute verkündete das Unternehmen einen erneuten Kauf von 13.390 BTC zum Preis von rund 1,34 Milliarden US-Dollar. Damit hält Strategy 568.840 BTC zum Durchschnittskaufpreis von 69.287 US-Dollar. Es gibt ein Unternehmen, das zumindest in Asien in die Fußstapfen von Strategy treten will: Metaplanet.

Strategy has acquired 13,390 BTC for ~$1.34 billion at ~$99,856 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 15.5% YTD 2025. As of 5/11/2025, we hodl 568,840 $BTC acquired for ~$39.41 billion at ~$69,287 per bitcoin. $MSTR $STRK $STRF https://t.co/oSXRMwiTkU - Michael Saylor (@saylor) May 12, 2025

Mehr Bitcoin als El Salvador

Auch das japanische Investmentunternehmen ist auf Einkaufstour gegangen und hat seine Bitcoin Bestände auf 6.796 BTC erhöht. Diese sind rund 700 Millionen Dollar wert. Der durchschnittliche Kaufpreis liegt bei 91.000 US-Dollar. Damit besitzt Metaplanet jetzt mehr Bitcoin als El Salvador.

Metaplanet now holds more Bitcoin than El Salvador. From humble beginnings to rivaling nation-states, we're just getting started.



?????????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/E18Td9tHfc - Simon Gerovich (@gerovich) May 12, 2025

Das Land hatte 2021 den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt, allerdings mit wenig Erfolg. Während Bitcoin Fans den autoritär regierenden Präsidenten Nayib Bukele für die Entscheidung feierten, kam die Kryptowährung nie so richtig bei der Bevölkerung an. Dazu kommt, dass El Salvador trotz allem Bitcoin Hype, immer noch hoch verschuldet ist. Dementsprechend übte der IWF Druck auf das Land aus und schloss ein Abkommen, das Bitcoin Verkäufe durch die Regierung verbot. Im Gegenzug gab es dafür 1,3 Milliarden US-Dollar. Allerdings hält El Salvador das Abkommen nicht ein und kaufte erst vor kurzem erneut sieben Bitcoin, die zur staatlichen Kryptoreserve hinzugefügt wurden. Wie lange der IWF sich das noch gefallen lässt, bleibt abzuwarten. Kleinanleger hingegen scheinen sich immer mehr für den BTC Bull Token zu erwärmen, der einen Einstieg in Bitcoin möglich macht, ohne direkt BTC kaufen zu müssen.

BTC Bull Token: Bitcoin Einstieg einfach gemacht

Mit seinem aktuell noch laufenden Presale hat BTC Bull Token bisher 5,6 Millionen US-Dollar Raising Capital eingesammelt. Das Besondere an dem Meme-Coin Projekt mit Bitcoin Bezug ist, das BTCBULL seine Hodler mit Bitcoin Airdrops belohnt, sobald der BTC bestimmte Kursmeilensteine knackt. Der erste Airdrop erfolgt bei einem BTC Kurs Kurs von 150.000 US-Dollar. Danach geht es in 50.000 Dollar Schritten weiter, bis zu einem Bitcoin Kurs von 1 Million Dollar. Beim aktuellen BTC Kurs von 102.000 US-Dollar ist der erste Meilenstein zwar nicht in greifbarer, aber zumindest in sichtbarer Nähe.

Der BTCBULL hat außerdem einen eingebauten Burningmechanismus, der ebenfalls beim Erreichen bestimmter Kursziele ausgelöst wird. Das erste Burning Event startet bei einem BTC Kurs von 125.000 US-Dollar. Danach geht es ebenfalls in 50.000 Dollar Schritten weiter.

Die Höhe der Airdrops richtet sich übrigens nach den BTCBULL, die in der Wallet gehalten werden. Early Bird Investoren haben schon während des Presales die Möglichkeit, ihre Bestände passiv durch Staking zu erhöhen. Derzeit sind rund 1,4 Milliarden Token gesperrt, der APY liegt bei 73 Prozent.

Jetzt BTC Bull kaufen und früher Investor werden

Um BTC Bull Token im Presale zu kaufen, muss man eine kompatible Wallet mit der Vorverkaufswebseite des Projekts verbinden. Ein BTCBULL kostet im Moment 0,00251 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH oder USDT, Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.