Mitten im Bullenmarkt greift Metaplanet erneut zu: Der Konzern überholt mit einem 108-Millionen-Dollar-Deal Tesla, CleanSpark & Co.. Die Aktie zündet zu Wochenbeginn erneut den Kursturbo. Der japanische Bitcoin-Investor Metaplanet hat in einer Mitteilung an die Börse in Tokio bekannt gegeben, dass das Unternehmen vergangene Woche 1.005 Bitcoin für 15,65 Milliarden Yen (rund 108 Millionen US-Dollar) erworben hat. Damit steigt der Gesamtbestand des Unternehmens auf 13.350 Bitcoin, was Metaplanet laut eigenen Angaben zum fünftgrößten Bitcoin-Halter weltweit macht - direkt hinter Branchengrößen wie MicroStrategy, Marathon Digital, Twenty One Capital und Riot Platforms. Mit dem jüngsten Zukauf …