Die Lieferungen von Frischobst, das auf Platz 5 der wichtigsten Agrarprodukte Chinas liegt, sind in dem Jahr 2024 im Wert um 5,25 % und in der Menge um 2,17 % gewachsen. Laut Zollangaben beliefen sich Chinas Gesamtimporte an frischem und verarbeitetem Obst 2024 auf 19,425 Milliarden USD, was einem Anstieg von 5,81 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bildquelle: Unsplash Der Gesamtwert der...

Den vollständigen Artikel lesen ...