Gelungener Jahresauftakt: CEWE bestätigt mit Q1 die Jahreszielsetzungen für 2025



Gruppen-Umsatz steigt im ersten Quartal 2025 um +4,8% auf 173,4 Mio. Euro

Erfolgsgarant: CEWE FOTOBUCH legt um +5,1% auf 1,3 Mio. verkaufte Exemplare zu

Gruppen EBIT liegt mit 6,1 Mio. Euro voll im Rahmen der Erwartungen und bestätigt damit die Jahreszielsetzung für 2025

Innovativ: CEWE-Gruppe mit sechs TIPA World Awards ausgezeichnet

Oldenburg, 13. Mai 2025. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. Der Gruppenumsatz legte im ersten Quartal 2025 mit +4,8% auf 173,4 Mio. Euro zu und verzeichnete für ein erstes Quartal einen neuen Höchstwert (Q1 2024: 165,5 Mio. Euro). Mit 5,1% Wachstum und 1,3 Mio. verkauften Exemplaren unterstrich dabei das CEWE FOTOBUCH erneut seine marktführende Stellung in Europa. Das Gruppen-EBIT liegt mit 6,1 Mio. Euro voll im Rahmen der Erwartungen und bestätigt damit die Jahreszielsetzung für 2025 (Gruppen-EBIT Q1 2024: 7,9 Mio. Euro). Dabei wirkte sich v.a. die zum Vorjahr abweichende Feiertagskonstellation deckungsbeitrags-reduzierend im Q1-Ergebnis aus: Im Vorjahr fiel das Ostergeschäft in das erste Quartal, jetzt in das zweite. "Die CEWE Group behauptet sich in einem gesamtwirtschaftlich herausfordernden Umfeld weiterhin stark. Es ist uns wieder gelungen, Kundinnen und Kunden zu inspirieren, ihre persönlichsten Erinnerungen und die schönsten Momente in hochwertigen, einzigartigen Fotoprodukten festzuhalten. Dabei geht es um Vertrauen - aber auch um neue Produkte und eine bessere Customer Experience. Deswegen freuen wir uns sehr, dass die Innovationsstärke der CEWE Group von der internationalen Fachjury der 'Technical Image Press Association' anerkannt und erneut mit - in diesem Jahr sogar - sechs TIPA World Awards ausgezeichnet wurde", betonte Thomas Mehls, Vorstandsvorsitzender der CEWE Stiftung & Co. KGaA. Mit dem erfolgreichen ersten Quartal liegt das Unternehmen klar auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen: Das CEWE-Management prognostiziert für 2025 einen Gruppenumsatz von bis zu 865 Mio. Euro sowie ein Gruppen-EBIT von bis zu 92 Mio. Euro.

Fotofinishing-Geschäft legt im ersten Quartal weiter zu

Der Fotofinishing-Umsatz stieg im ersten Quartal 2025 um +5,3% auf 144,8 Mio. Euro (Q1 2024: 137,6 Mio. Euro), das Fotofinishing-EBIT erreichte v.a. aufgrund der beschriebenen Feiertagsverschiebung sowie der Fixkostenremanenz im ersten Quartal 5,6 Mio. Euro (Q1 2024: 7,5 Mio. Euro). Ausgezeichnet innovativ: Die CEWE Group gewinnt zum Jahresbeginn gleich sechs TIPA World Awards und dokumentiert damit erneut die Innovationsstärke des Unternehmens. Ausgezeichnet wurden als 'Best Photobook' das CEWE FOTOBUCH mit Panoramaseite, als 'Best Professional Printing App' die CEWE Passfoto App, als 'Best Photo Service' der CEWE Fineline Kalender und als 'Best Design & Technology' das CEWE Smart Layout Konzept des Fotoeditors. Die Pixum App erhielt die Auszeichnung als 'Best Photobook App' und WhiteWall wurde für den 6mm feinen Basel-Rahmen mit dem 'Best Photo Frame Design' gewürdigt. Der Award des Medienverbandes 'Technical Image Press Association' kürt jährlich innovative Spitzenleistungen in der Fotoindustrie.

Kommerzieller Online-Druck reüssiert mit Bestpreisgarantie

Das Geschäftsfeld Kommerzieller Online-Druck (KOD) profitiert weiter von der erreichten Kosteneffizienz in der Produktion bei SAXOPRINT und der dadurch möglichen "Bestpreisgarantie" für seine Kundinnen und Kunden und steigert seinen Q1-Umsatz um +3,0% auf 21,9 Mio. Euro (Q1 2024: 21,3 Mio. Euro). Der erreichte Umsatz trägt den Kommerziellen Online-Druck in einem stark preiskompetitive Wettbewerbsumfeld auf ein EBIT auf Vorjahresniveau: 0,7 Mio. Euro (EBIT Q1 2024: 0,7 Mio. Euro).

CEWE-Einzelhandel zeigt sich weiter gut aufgestellt

Der Hardware-Einzelhandel erreichte im Q1 mit 6,7 Mio. Euro einen um +1,0% sogar leicht gestiegen Umsatz (Q1 2024: 6,6 Mio. Euro). CEWE verzichtet im Bereich der Foto-Hardware (Kameras und Zubehör) bewusst auf weniger margenträchtiges Handelsgeschäft und fokussiert sich weiterhin auf den Einzelhandel als Vertriebskanal für das (im Segment Fotofinishing ausgewiesene) Geschäft mit Fotofinishing-Produkten. Mit -0,2 Mio. Euro EBIT erreicht der Einzelhandel im ersten Quartal mit der Hardware ein typisches Q1-Ergebnisniveau (Q1 2024: -0,1 Mio. Euro; Veränderung -44 TEUR). Aufgrund der Saisonalität des Geschäfts ist der Hardware-Einzelhandel im ersten Quartal traditionell leicht negativ.

Traditionell solide Eigenkapitalquote steigt auf 68,2%, ROCE bei starken 17,6%

Die Eigenkapitalquote ist nach bereits sehr solidem Vorjahresniveau (31.03.2024: 66,6%) nochmals gestiegen auf jetzt 68,2% und unterstreicht damit, dass die CEWE Group weiterhin äußerst stabil aufgestellt ist. Die Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE) zeigte sich per Ende März 2025 mit 17,6% weiter auf starkem Niveau (ROCE 31.03.2024: 19,1%).

Ausblick 2025 mit Q1-Ergebnissen bestätigt

Das CEWE-Management sieht sich durch die Ergebnisse des ersten Quartals in der abgegebenen Zielsetzung bestärkt und bestätigt den Ausblick für 2025: Der Gruppenumsatz soll 2025 um bis zu +4% zulegen und ist in der Bandbreite von 835 bis 865 Mio. Euro geplant. Das Gruppen-EBIT wird 2025 im Korridor von 84 bis 92 Mio. Euro erwartet, das EBT zwischen 83,5 und 91,5 Mio. Euro und das Nachsteuerergebnis zwischen 58 und 63 Mio. Euro. Das CEWE-Management orientiert sich bei diesen Zielsetzungen jeweils an Werten in der oberen Hälfte der Bandbreiten, das untere Ende der Korridore reflektiert v.a. exogene, vom Unternehmen nicht beeinflussbare Unsicherheiten.

Ergebnisse Q1 2025 im Überblick

CEWE-Geschäftsfelder Einheit Q1 2024 Q1 2025 Abw. % Abw. Abs. (1) Fotofinishing Fotos Mio. Stck. 528 553 +4,7% +25 CEWE FOTOBUCH Tsd. Stck. 1.237 1.300 +5,1% +63 Umsatz Mio. Euro 137,6 144,8 +5,3% +7,2 EBIT Mio. Euro 7,5 5,6 -26,3% -2,0 Effekte aus Kaufpreisallokationen Mio. Euro -0,7 -0,6 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 8,3 6,1 -26,0% -2,2 (2) Einzelhandel Umsatz Mio. Euro 6,6 6,7 +1,0% +0,1 EBIT Mio. Euro -0,1 -0,2 -33,6% -0,04 (3) Kommerzieller Online-Druck Umsatz* Mio. Euro 21,3 21,9 +3,0% +0,6 EBIT* Mio. Euro 0,7 0,7 -2,0% -0,01 Effekte aus Kaufpreisallokationen Mio. Euro -0,03 -0,03 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 0,7 0,7 -1,9% -0,01 (4) Sonstiges Umsatz Mio. Euro 0,0 0,0 EBIT Mio. Euro -0,2 0,1 +142% +0,22 CEWE-Gruppe Einheit Q1 2024 Q1 2025 Abw. % Abw. Abs. Umsatz* Mio. Euro 165,5 173,4 +4,8% +7,9 EBIT* Mio. Euro 7,9 6,1 -22,9% -1,8 Summe der Sondereffekte Mio. Euro -0,8 -0,6 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 8,7 6,7 -22,9% -2,0 EBT Mio. Euro 8,5 6,1 -27,8% -2,4

Es können Rundungsdifferenzen entstehen. Prozentabweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten gerechnet.

* Vorjahres-Umsatz und -EBIT um -0,179 Mio. Euro angepasst aufgrund der Korrektur einer Großkundenabrechnung im Kommerziellen Online-Druck, Effekt für das Gesamtjahr 2024 war bereits im Q4 2024 berücksichtigt

Erläuterungen zur Tabelle "Ergebnisse nach Geschäftsfeldern"

(1) Fotofinishing: Produktion und Vertrieb von Fotoprodukten wie dem CEWE FOTOBUCH, Kalender, Grußkarten, Wandbilder und einzelnen (analogen und digitalen) Fotos sowie weiterer Fotoprodukte

(2) Einzelhandel: Handel mit Foto-Hardware wie z.B. Kameras oder Objektiven in Norwegen, Schweden, Polen, Tschechien und Slowakei

(3) Kommerzieller Online-Druck: Produktion und Vertrieb von kommerziellen Druckprodukten der Online-Druckportale von SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE

(4) Sonstiges: Struktur- und Gesellschaftskosten sowie das Ergebnis aus Immobilienbesitz und Beteiligungen werden im Geschäftsfeld Sonstiges gezeigt

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Axel Weber (Leiter Investor Relations)

E-Mail: IR@cewe.de

Internet: cewe-group.com , cewe.de , pixum.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com , saxoprint.de , viaprinto.de , laser-line.de

Finanzterminkalender

(soweit terminiert)

04.06.2025 CEWE-Hauptversammlung 2025, Weser-Ems-Halle Oldenburg

12.06.2025 Warburg Highlights Konferenz, Hamburg

14.08.2025 Veröffentlichung des H1 2025 Zwischenberichts

27.08.2025 Montega Konferenz HIT, Hamburg

23.09.2025 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2025, München

24.09.2025 Baader Investment Conference 2025, München

13.11.2025 Veröffentlichung der Q3 2025 Zwischenmitteilung

24.11.2025 Deutsches Eigenkapitalforum 2025, Frankfurt

Über CEWE

Die CEWE Group ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.

Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich rund sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, Cheerz, DeinDesign, Pixum und WhiteWall - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an.

Zusätzlich hat die CEWE Group für den Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.

Die CEWE Group ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitenden sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend.

Die CEWE Group ist mit 4.000 Mitarbeitenden in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter www.cewe-group.com .

