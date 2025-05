GBP/USD gewinnt an Schwung und erreicht etwa 1,3195 in der frühen europäischen Sitzung am Dienstag.Der schrittweise und vorsichtige geldpolitische Lockerungsansatz der BOE unterstützt das GBP. Die Berichte zur Beschäftigung im Vereinigten Königreich und zur US-VPI-Inflation stehen später am Dienstag im Fokus. Das Währungspaar GBP/USD klettert während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...