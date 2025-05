EQS-News: hGears AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

hGears AG Konzern: Jahresauftakt 2025 wie erwartet - dank Maßnahmen gut aufgestellt für ein anhaltend herausforderndes Marktumfeld



13.05.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





hGears AG Konzern: Jahresauftakt 2025 wie erwartet - dank Maßnahmen gut aufgestellt für ein anhaltend herausforderndes Marktumfeld HIGHLIGHTS IM ERSTEN QUARTAL 2025 Konzernumsatz mit EUR 25,1 Mio. um 3,5 % niedriger als im Vorjahr

Die positive Entwicklung von e-Tools konnte den rückläufigen Geschäftsverlauf von [e]-Mobility und insbesondere von e-Bike nur teilweise kompensieren

Bruttogewinn trotz rückläufigem Umsatz auf Vorjahresniveau

Das bereinigte EBITDA belief sich auf EUR 0,7 Mio., was einer Verbesserung von EUR 0,2 Mio. gegenüber Vorjahr entspricht

Wir bestätigen unsere Prognose für 2025 Schramberg, 13. Mai 2025 - Die hGears AG erzielte im ersten Quartal 2025 einen Konzernumsatz von EUR 25,1 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von EUR 0,7 Mio. Der Geschäftsbereich e-Tools konnte eine positive Entwicklung verzeichnen, die allerdings den leichten Rückgang bei [e]-Mobility und vor allem bei e-Bike nicht aufholen konnte. Insgesamt war der Konzernumsatz im ersten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahr um 3.5 % rückläufig. Somit ist es dem Konzern trotz des weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds gelungen, Ergebnisse zu erzielen, die den Erwartungen des Vorstands und der Prognose entsprechen. Nachdem der Lagerabbau im Vorjahreszeitraum einen stark negativen Einfluss auf e-Tools hatte, konnte sich der Geschäftsbereich in 1Q25 weiter stabilisieren und verzeichnete einen 20,4 % Umsatzzuwachs auf EUR 8,7 Mio. Trotz spürbarer Belastungen der Automobilkonjunktur durch die angedrohten US-Zölle und die strukturelle Krise der Branche - nicht zuletzt infolge der verlangsamten Transformation zur Elektromobilität - war der Umsatz im Geschäftsbereich [e]-Mobility mit einem Rückgang von 3,8 % auf EUR 12,2 Mio. nur leicht schwächer. Der Lagerabbau, der sich über alle Kanäle der Fahrradindustrie erstreckt, setzt sich im dritten Jahr in Folge fort und dürfte sich in 2025 in einem weiter rückläufigen Trend in der Fahrradproduktion niederschlagen. Der anhaltende Bereinigungsprozess hat sich im Geschäftsbereich e-Bike im ersten Quartal 2025 mit einem weiteren Umsatzrückgang von 32,1 % auf EUR 4,0 Mio. niedergeschlagen. Der bereinigte Bruttogewinn erreichte EUR 11,7 Mio. in 1Q25 und lag damit trotz mangelndem Operational Leverage, den Ineffizienzen im Zusammenhang mit Start-Stop Kosten und einer Verschlechterung des Produktmix marginal über dem Wert des Vorjahresquartals. Daraus resultiert eine bereinigte Bruttomarge von 46,7 %, was einem Anstieg um 190 Basispunkte gegenüber dem Vorjahreswert entspricht. Die in den vergangenen Quartalen umgesetzten strukturellen und organisatorischen Maßnahmen entfalten eine positive Wirkung und trugen unter anderem zu einem Rückgang der Fixkosten bei. Das bereinigte EBITDA erreichte im Berichtszeitraum EUR 0,7 Mio., was eine Marge von 2,6% widerspiegelt. Die Bilanz von hGears ist weiterhin stabil mit einer Eigenkapitalquote von 47,2 %, liquiden Mitteln von EUR 14,3 Mio. und einer Nettoverschuldung von EUR 13,8 Mio. Dazu Sven Arend, CEO von hGears: "Im ersten Quartal 2025 haben wir trotz weiterhin anspruchsvoller Marktbedingungen und wirtschaftspolitischer Unsicherheiten ein solides Ergebnis im Rahmen der Erwartungen erzielt. Nach unserer Einschätzung hat aber hGears und insbesondere der Geschäftsbereich e-Bike die Talsohle noch nicht durchschritten. Wir sind gut auf die aktuelle Marktlage vorbereitet, und die umgesetzten organisatorischen sowie operativen Maßnahmen entfalten zunehmend eine positive Wirkung, während wir gleichzeitig die Weiterentwicklung unseres Geschäfts und den Ausbau unserer unternehmerischen Flexibilität konsequent vorantreiben. Damit stellen wir sicher, dass wir leistungsfähig und strategisch gut aufgestellt sind, um von einer Erholung der Endmärkte profitieren zu können." ÜBERSICHT 1Q 2025 ZAHLEN Konzernzahlen (in EUR Mio.) 1Q 2025 1Q 2024 ? Umsatz 25,1 26,0 -3,5 % Bereinigter Bruttogewinn 11,7 11,6 0,7 % Bereinigte Bruttomarge 46,7 % 44,8 % 190 bps Bereinigtes EBITDA 0,7 0,5 25,9 % Bereinigte EBITDA-Marge 2,6 % 2,0 % 60 bps Umsatz nach Geschäftsbereichen (in EUR Mio.)

1Q 2025 1Q 2024 ? e-Bike 4,0 6,0 -32,1 % [e]-Mobility 12,2 12,6 -3,8 % e-Tools 8,7 7,3 20,4 %



Bitte beachten: Die Zahlen können gerundet sein. AUSBLICK Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert. Vor dem Hintergrund anhaltender konjunktureller sowie geo- und wirtschaftspolitischer Herausforderungen auf den internationalen Märkten erwartet der Vorstand von hGears weiterhin: Konzernumsatz von EUR 80 - 90 Mio.

Bereinigtes EBITDA von EUR minus 4 bis minus 1 Mio.

Freier Cashflow von EUR minus 6 bis minus 2 Mio. Kontakt hGears AG Christian Weiz Brambach 38 78713 Schramberg T: +49 (7422) 566 222 E: Christian.Weiz@hgears.com Über hGears hGears ist ein globaler Hersteller von funktionskritischen Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit strategischem Fokus auf Produkten für e-Mobilität. Die Produkte umfassen Zahnräder, Wellen und andere funktionskritische Komponenten, die in elektrischen Antriebssystemen für e-Bikes sowie in Elektro- und Hybridfahrzeugen (EHV) eingesetzt werden. Im Bereich e-Bikes ist die hGears AG ein führendes europäisches Unternehmen bei der Lieferung von Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten. Damit ist das Unternehmen gut aufgestellt, um von den wachsenden Endmärkten für e-Bikes und EHVs zu profitieren. hGears hat drei verschiedene Geschäftsbereiche, für die es Hochpräzisionskomponenten entwickelt und fertigt: e-Bike, [e]-Mobility (vor allem für Premium- und Luxusautos, EHVs und Powersports-Fahrzeuge) und e-Tools. hGears vereint über 65 Jahre Erfahrung in hochentwickelter zerspanender Stahlverarbeitung und modernster Sintermetallproduktion. Damit ist es eines der wenigen Unternehmen weltweit, das seinen Kunden beide Verfahren anbieten kann. In seiner Rolle als Co-Entwickler arbeitet hGears mit seinen Kunden in der Komponentenentwicklung zusammen, um technologisch optimale Lösungen zu finden, die den jeweiligen Kundenspezifikationen entsprechen. hGears' Blue-Chip-Kundenstamm umfasst eine Reihe von großen Zulieferern (Tier 1) sowie Erstausrüstern (OEMs). Das Unternehmen profitiert von langjährigen, stabilen und nachhaltigen Beziehungen zu seinen Kunden, wobei viele Schlüsselkunden bereits seit über 20 Jahren beliefert werden. hGears hat seinen Hauptsitz in Schramberg (Deutschland) und agiert weltweit mit Produktionsstätten in Schramberg (Deutschland), Padua (Italien) und Suzhou (China). Besuchen Sie hGears im Internet unter: www.hgears.com



13.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com