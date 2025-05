Nach einem weitgehend stabilen Handel zum Wochenausklang haben US-Staatsanleihen am Montag deutlich an Wert verloren. Die Kurse der Anleihen gaben bereits zu Handelsbeginn spürbar nach und konnten sich im weiteren Verlauf des Tages nicht erholen. In der Folge kletterte die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen US-Anleihe um 8 Basispunkte auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...