MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re hat im ersten Quartal wegen der verheerenden Waldbrände in Los Angeles wie erwartet deutlich weniger verdient. Der Gewinn sei um fast die Hälfte auf knapp 1,1 Milliarden Euro gefallen, teilte der im Dax notierte Versicherer am Dienstag in München mit. Experten hatten mit einem Gewinnrückgang in dieser Größenordnung gerechnet. Die Feuer in Los Angeles belasteten das Ergebnis mit rund 1,1 Milliarden Euro. Trotz des Gewinnrückgangs im ersten Quartal bestätigte die Munich Re ihre Prognose. "An unserem Gewinnziel von 6 Milliarden Euro für das Gesamtjahr halten wir fest - nicht zuletzt dank weiterhin guter Marktbedingungen und der hohen Qualität unseres Portfolios", sagte Finanzvorstand Christoph Jurecka./zb/stk