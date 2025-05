DJ Munich Re bestätigt Ausblick nach deutlichem Gewinnrückgang

DOW JONES--Die Munich Re hat im ersten Quartal wegen der Schäden aus den Waldbränden in Kalifornien einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Der DAX-Konzern bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr.

Der Gewinn nach Steuern fiel um 48 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro, was den Analystenerwartungen im Konsens von Visible Alpha entsprach. Die Waldbrände in und um Los Angeles im Januar kosten den Konzern laut einer aktualisierten Schätzung 1,1 Milliarden Euro. In einer ersten Einschätzung war der Konzern von 1,2 Milliarden Euro ausgegangen.

Die Munich Re erwartet für das laufende Jahr weiterhin einen Gewinnanstieg auf 6 Milliarden Euro von 5,67 Milliarden im Vorjahr. Der Versicherungsumsatz soll auf 64 Milliarden Euro von 60,8 Milliarden Euro steigen. Die Kapitalanlagerendite wird bei 3,0 Prozent gesehen.

