Pressemeldung SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht Finanzkennzahlen für das erste Quartal 2025 Kahl am Main, den 13. Mai 2025 Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG hat heute ihre Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025 veröffentlicht. Der Konzernumsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 16,4 Mio. € (Q1 2024: 20,6 Mio. €). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 0,5 Mio. € leicht im positiven Bereich (Q1 2024: 0,6 Mio. €). Der Auftragseingang betrug im ersten Quartal 6,4 Mio. € nach 33,2 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Der Auftragsbestand zum

31. März 2025 erhöhte sich auf 74,9 Mio. € (Q1 2024: 71,6 Mio. €). Die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal wurde vor dem Hintergrund des politischen Umfelds von Zurückhaltung bei Investitionsentscheidungen auf der Kundenseite geprägt. Der Vorstand sieht Anzeichen für eine Aufhellung der Stimmung im Zuge des zweiten und des dritten Quartals. Gerade im Segment Halbleiter werden in den kommenden Wochen und Monaten weitere Bestellungen erwartet, die dann das Vertrauen der Kunden in die technologische Leistungsfähigkeit der Anlagen unterstreichen. Zukunftsmärkte im Fokus SINGULUS TECHNOLOGIES verfolgt konsequent eine Strategie der technologischen Diversifikation und Positionierung in zukunftsweisenden Märkten. Mit dem Einstieg in die Wasserstofftechnologie sowie in die Technologie für Batterien der nächsten Generation erschließt das Unternehmen zwei Schlüsseltechnologien, die für die globale Energiewende und den nachhaltigen Umbau industrieller Wertschöpfungsketten von zentraler Bedeutung sind. Die Entwicklung neuer Anlagenlösungen für diese Segmente erfolgt auf Basis langjähriger Expertise in Vakuum-Beschichtung, thermischer Behandlung und nasschemischer Verfahrenstechnik. Diese bewährten Kernkompetenzen lassen sich flexibel auf neue Anwendungen übertragen - von der Herstellung hochreiner Funktionsschichten für Elektrolyseure und Brennstoffzellen bis hin zur Beschichtung von Komponenten für Batterien der nächsten Generationen. Darüber hinaus prüft SINGULUS TECHNOLOGIES die Übertragbarkeit seiner Technologien auf weitere Anwendungen in den Bereichen Medizintechnik, Mikroelektronik und nachhaltige Verpackungslösungen. Ziel ist es, frühzeitig in neuen Wachstumsmärkten Fuß zu fassen, Synergien zu nutzen und das langfristige Ertragspotenzial des Unternehmens weiter zu erhöhen. Ausblick: Zuversicht trotz globaler Unsicherheiten Trotz der aktuellen Herausforderungen rechnet der Vorstand von SINGULUS TECHNOLOGIES mit einer positiven Geschäftsentwicklung im Gesamtjahr 2025. Grundlage dieser Erwartung ist der aktuelle Auftragsbestand sowie eine gut gefüllte Projektpipeline in allen drei operativen Segmenten: Solar, Halbleiter und Life Science. Das Unternehmen plant eine ausgewogenere Umsatzverteilung zwischen den Geschäftsbereichen und erwartet, dass alle Segmente im Jahresverlauf einen positiven Ergebnisbeitrag leisten werden. Gleichzeitig beobachtet SINGULUS TECHNOLOGIES die weltwirtschaftlichen Entwicklungen, insbesondere mögliche Handelskonflikte zwischen den USA, China und Europa, sehr aufmerksam. Ziel ist es, durch eine flexible Produktions- und Lieferkettenstrategie die Auswirkungen geopolitischer Risiken zu minimieren und die finanzielle Stabilität des Unternehmens nachhaltig zu sichern. Die Innovationskraft und technologische Breite des Portfolios, gepaart mit der strategischen Ausrichtung auf zukunftsrelevante Märkte, bilden die Grundlage für nachhaltiges Wachstum in einem herausfordernden Umfeld. SINGULUS TECHNOLOGIES - Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung

SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik (Kathodenzerstäubung/PVD/Sputtering, PECVD, Aufdampfen), Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren. SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO2-Belastung. Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert. SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224 www.singulus.de



