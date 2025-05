BOCHUM (dpa-AFX) - Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia will sich mit Wandelanleihen frisches Geld besorgen. Das Unternehmen werde im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens bei institutionellen Investoren außerhalb der USA Papiere mit einem Gesamtnennbetrag von 1,3 Milliarden Euro platzieren, wie es am Dienstag in Bochum mitteilte. Vonovia will das Geld für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich der Refinanzierung von Schulden einsetzen.

Die erste Wandelanleihe soll eine Laufzeit bis 20. Mai 2030 und die zweite Wandelanleihe bis 20. Mai 2032 haben. Die Anleihen können in bis zu etwa 32 Millionen neue oder existierende Vonovia-Aktien gewandelt werden. Der Referenzaktienkurs soll als volumengewichteter Durchschnittskurs der Stammaktie auf Xetra zwischen dem Start und der Preisfestsetzung des Angebots festgelegt werden.

Die endgültigen Bedingungen der Anleihen will das Unternehmen voraussichtlich im Laufe des Tages durch eine separate Pressemitteilung bekannt gegeben. Die Anleihen sollen am oder um den 20. Mai ausgegeben werden./mne/jha/