Bereits am Netz: ENCAVIS erwirbt Windpark in Bad Gandersheim (5,6 MW)



13.05.2025 / 08:56 CET/CEST

Corporate News





Hamburg, 13. Mai 2025 - Der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG hat von der Energiequelle GmbH einen Windpark in Bad Gandersheim (Niedersachsen) erworben. Der Windpark, der schon seit Februar 2024 am Netz ist, befindet sich rund 40 Kilometer südlich von Hildesheim.



Mit dieser Akquisition erhöht sich die Gesamterzeugungskapazität der Encavis AG im Bereich der Windenergie in Deutschland am Netz auf rund 322 MW.



Die Windenergieanlage (WEA) in Bad Gandersheim vom Typ E-160 von Enercon hat eine Nabenhöhe von 166 Metern und wird pro Jahr durchschnittlich 16,4 Gigawattstunden (GWh) an grünem Strom erzeugen. Die Stromabnahme ist über einen EEG-Einspeisetarif mit einer Laufzeit von 20 Jahren vereinbart. Die Wartung der WEA wird durch Enercon sichergestellt.



Über ENCAVIS

Die Encavis AG zählt zu den führenden konzernunabhängigen Stromerzeugern aus Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen betreibt Onshore-Wind- und Freiflächen-Solarparks in zwölf europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien, Spanien, Dänemark und die Niederlande. Mit einer installierten Gesamtleistung von über 3,8 GW trägt der Encavis-Konzern maßgeblich zur nachhaltigen Energieversorgung bei.



Zum Encavis-Konzern gehören zudem die Encavis Asset Management AG, die institutionellen Investoren Beteiligungsmöglichkeiten an Erneuerbare-Energien-Anlagen bietet, sowie die Stern Energy S.p.A., ein europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen rund um Photovoltaik-Anlagen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com .



Medienkontakt

Dr. Oliver Prüfer

Press Officer & Manager Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 133

E-Mail: oliver.pruefer@encavis.com





Über Energiequelle

Seit 1997 ist die Energiequelle GmbH am Markt der Erneuerbaren Energien tätig.

Dabei projektiert, errichtet und betreibt das Unternehmen Windenergie- und Photovoltaikanlagen, Umspannwerke und Energiespeicher und entwickelt innovative Energieversorgungslösungen. Mit über 600 Mitarbeitenden an 28 Standorten in Deutschland, Frankreich, Finnland, Polen, Griechenland und Südafrika sowie mehr als 850 errichteten Anlagen, ist Energiequelle ein führendes Unternehmen der Branche.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.energiequelle.de .



Pressekontakt Susanne Tauke

Abteilungsleiterin Marketing & PR

Tel.: +49 421 626 769 22

E-Mail: tauke@energiequelle.de



