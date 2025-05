Die Aktie von Mercedes-Benz Group ist gestern bis auf 54,51 EUR gestiegen, konnte das Tageshoch aber nicht bis zum Handelsschluss halten. Rückblick: Nachdem die Aktie von Mercedes-Benz Group in der vergangenen Woche 4,2% an Wert verloren hatte und zeitweise unter das Vorjahrestief zurückgefallen war, ist es am gestrigen Montag zu einem starken ...

