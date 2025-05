Nach Darstellung von SMC-Research ist der Umsatz von InTiCa Systems in den letzten Jahren in einem schwierigen Marktumfeld deutlich zurückgegangen und das EBIT 2024 sogar leicht negativ ausgefallen. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet für die laufende Periode einen Umsatz auf Vorjahresniveau und ein wieder leicht positives operatives Ergebnis und stuft die Aktie auf der Basis mit "Hold" ein.

InTiCa habe laut SMC-Research in den letzten drei Jahren stark unter der Eintrübung der Rahmenbedingungen in den Zielmärkten gelitten. Infolgedessen habe sich der Konzernumsatz stetig reduziert, von 95,7 Mio. Euro im Jahr 2021 auf zuletzt nur noch 70,6 Mio. Euro. Das EBIT, das vor drei Jahren noch bei 3,4 Mio. Euro gelegen habe, sei 2024 mit -0,6 Mio. Euro in den negativen Bereich gedreht.

Eine Aufhellung des Umfelds sei aktuell noch nicht in Sicht, da der Automobilmarkt in der EU im ersten Quartal weiter geschrumpft sei und der Branchenverband ZVEI für das laufende Jahr einen weiteren Produktionsrückgang der Elektro- und Digitalindustrie um 2 Prozent prognostiziert habe (und das noch vor den US-Zollerhöhungen).

InTiCa setze in diesem Umfeld auf Kostendisziplin und eine weitere Diversifikation der Aktivitäten. Insbesondere die forcierte Herstellung von Komponenten für elektrische Maschinen laufe gut an, werde aber im Erfolgsfall erst mittelfristig einen signifikanten Beitrag leisten.

Die Prognose für 2025 werde das Unternehmen erst mit dem Geschäftsbericht Ende Mai veröffentlichen. Der zum Jahresende auf 77,3 Mio. Euro (Vorjahr: 99,3 Mio. Euro) gesunkene Auftragsbestand und die negativen Rahmenbedingungen erschweren aber die Rückkehr auf den Wachstumspfad.

Die Analysten gehen vorerst von einem Umsatz auf Vorjahresniveau und einem leicht positiven operativen Ergebnis aus. Für die nächsten Jahre erwarten sie bei wieder besseren Rahmenbedingungen und unterstützt von den Diversifikationsbestrebungen aber wieder deutliche Zuwächse mit steigenden Margen. Daraus leite sich in ihrem aktualisierten Modell ein neues Kursziel von 4,40 Euro (bislang: 5,00 Euro) ab.

Die Analysten gehen aber davon aus, dass dieses Potenzial erst mit der Rückkehr auf den Wachstumspfad realisiert werden könne. Bis sich das deutlich abzeichne, laute ihr Urteil weiter "Hold".

