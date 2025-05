Hier ist, was Sie am Dienstag, den 13. Mai, wissen müssen:Der US-Dollar (USD) zieht am Dienstagmorgen in Europa leicht zurück, nachdem er zu Beginn der Woche beeindruckende Gewinne gegenüber seinen Rivalen verzeichnet hat. Der europäische Wirtschaftskalender wird die ZEW-Umfrage - Wirtschaftsstimmungsdaten für Deutschland und die Eurozone enthalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...