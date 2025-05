Zürich - Das in Zürich ansässige ConstructionTech-Unternehmen Scalera, ein Spin-off der ETH Zürich, das KI zur Modernisierung der Bauausführung einsetzt, giab eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 5,7 Millionen Euro bekannt, um seine Expansion in Deutschland und Österreich voranzutreiben. Die Finanzierungsrunde wurde von firstminute capital, Speedinvest und einer Gruppe strategischer Angel-Investoren aus Google, Unicorn-Startups und der Baubranche ...

