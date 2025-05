© Foto: Benjamin Fanjoy - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Elon Musk erhält über Tesla-Tochter und SpaceX Hunderte Millionen Euro aus EU-Töpfen. Der Fall wirft Fragen zur Vergabepolitik auf.Während Elon Musk in Europa regelmäßig mit Kontroversen Schlagzeilen macht, fließen gleichzeitig weiter EU-Millionen an Unternehmen unter seiner Kontrolle. Wie aus einem Schreiben der Europäischen Kommission hervorgeht, hat ein Tochterunternehmen von Tesla knapp 159 Millionen Euro aus dem europäischen Infrastrukturförderprogramm Connecting Europe Facility erhalten - für den Ausbau von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Doch das ist nicht alles: Weitere 197 Millionen US-Dollar - umgerechnet rund 177 Millionen Euro - wurden an Musks Raumfahrtunternehmen …