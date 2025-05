NRW will den Ausbau von Agri-PV und Floating-PV beschleunigen und hat daher das Förderprogramm progres.nrw wieder für diese innovativen Technologien geöffnet. Jetzt können potenzielle Betreiber in NRW wieder Förderanträge im Programm progres.nrw für Agri-Photovoltaik (Agri-PV) und Floating-Photovoltaik (Floating-PV) stellen. Somit reagiert die Landesregierung auf eine steigende Nachfrage aus Wirtschaft, Landwirtschaft und Kommunen. Mit der Wiederaufnahme der Förderung will das Land die Markteinführung ...

