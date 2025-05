Mit der Nintendo Switch 2 könnt ihr wie mit dem Vorgänger zu Hause und unterwegs zocken. Doch diese Flexibilität dürfte den Akku beanspruchen. So will Nintendo dem vorbeugen. Nintendo hat über die hauseigene News-App Nintendo Today Details über einen batterieschonenden Lademodus für die Switch 2 bekannt gegeben. Demnach wird es wohl eine Einstellung in den Optionen geben, die das Laden des Akkus bei etwa 90'¯Prozent Kapazität stoppt. Diese Maßnahme ...

