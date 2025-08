wO Börsenloungekannste machen: Berkshire | Tesla | Nintendo - Palantir vor Zahlen

Palantir ist seit Jahresanfang die beste Aktie im S&P 500. Dabei hat der US-Konzern die Analysten nicht auf seiner Seite. Die sind skeptisch, besonders bei der Bewertung. Ändern die Zahlen die Meinungen der Experten?Im Juli 2025 verzeichnete BYD einen Rückgang der Fahrzeugproduktion um 0,9 % im Vergleich zum Vorjahr, was das Ende einer 16-monatigen Wachstumsserie markiert. Trotz einer Produktion von 317.892 Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden (PHEVs) stieg der Absatz nur um 0,6 % auf 344.296 Fahrzeuge. Tesla hingegen erlebte in mehreren europäischen Märkten einen Rückgang der Neuzulassungen, was auf politische und wettbewerbliche Herausforderungen zurückzuführen ist. BYD hatte im vierten …

