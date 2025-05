FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.05.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS SMURFIT WESTROCK PRICE TARGET TO 4810 (5105) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 1150 (1100) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 2380 (2000) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CARD FACTORY PRICE TARGET TO 150 (154) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS MIDWICH GROUP PRICE TARGET TO 350 (480) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1300 (850) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 800 (1000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 990 (1050) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1200 (1100) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 2346 (2378) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 350 (320) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2930 (3130) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES IAG PRICE TARGET TO 4.35 (4.25) EUR - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES PRUDENTIAL TARGET TO 1060 (960) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS RAISES ENTAIN TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 920 (820) PENCEdpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob